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وزير الإسكان: تركيب وصلات الصرف الصحي في القرى بالتقسيط  

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وزير الإسكان: تركيب وصلات الصرف الصحي في القرى بالتقسيط   وزير الإسكان: تركيب وصلات الصرف الصحي في القرى بالتقسيط  

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الإثنين، ناقش تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي في المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى الجمهورية.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الموافقة على إتاحة 500 مليون جنيه لتركيب 400 ألف وصلة منزلية بالقرى بشكل فوري.

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وأضاف وزير الإسكان، أن الاجتماع شهد أيضا الموافقة على تحميل الوصلات المنزلية على المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة ميزانية لشركات الصرف الصحي لتنفيذ الوصلات المنزلية، وأن هناك مشروعات كلفت الدولة مليارات الجنيهات، كانت تتوقف على تركيب الوصلات المنزلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستُقسط تكلفة تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين على فواتير المياه بنسب على مدار عامين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون كل محافظ مسؤولا عن التنسيق للمشروعات الواقعة بنطاق محافظته.

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التحرير

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