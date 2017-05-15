المالية تنفي صرف علاوة الـ10% بالتقسيط

التحرير

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نفت وزارة المالية اليوم الاثنين، صرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على شهور عدة، مؤكدة أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 100% على دفعة واحدة والتي ستطبَّق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي - على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة، وأنه صدرت تعليمات إلى الجهات المختصة لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظَّم مع راتب شهر مايو الجاري.

وأكدت "المالية" أنه تم تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لصرف العلاوة، مشيرة إلى أن علاوة يوليو تأتي تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون، والذين يستفيدون من هذه العلاوة.

وكان مجلس النواب وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

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ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6/ 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

وقالت نجوى كمال رئيس الإدراة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية في تصريحات لـ"التحرير": إن "العلاوة الجديدة ستكلف خزانة الدولة ما يقرب من نحو 3 مليارات جنيه، ويستفيد منها نحو 3 ملايين موظف، ويقدر عدد الموظفين الخاضعين للقانون نحو 44 مليون موظف، وهم العاملين بالوزارت والمصالح الحكومية والهيئات العامة التي لا توجد بها لائحة خاصة بها، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية".

من ناحية أخرى، وافقت وزارة المالية أيضًا على إدراج علاوة جديدة لأصحاب المعاشات في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2017-2018، وذلك على أن تصرف خلال شهر يوليو المقبل.

وتستهدف وزارة المالية عبر مشروع قانون الموازنة الجديد خلال العام المالي المقبل إنفاق نحو 15.25 مليار جنيه على مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي، مع توقعات وصول تلك المصروفات إلى 7.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.