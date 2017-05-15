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مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تغيير شكل العملة

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مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تغيير شكل العملة مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تغيير شكل العملة

مصراوي Masrawy

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الاثنين، ما تردد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.

وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.

وناشد البنك المركزي، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.

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