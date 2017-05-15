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الجريدة الرسمية تنشر قانون "العلاوة" بعد تصديق السيسي

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مصراوي Masrawy

كتبت- عايدة رضوان:
نشرت الجريدة الرسمية، نص القانون رقم (16) لسنة (2017)، والذي ينص على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح عليه.

وجاء بالقانون في مادته الأولى أن يمنح جميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن تم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا.

وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون.
وتضمن القانون 7 موادًا أخرى، نصت المادة الأخيرة منهم على نشر القانون المشار إليه في الجريدة الرسمية ، على أن يعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" المقدم من ، بموافقة 420 نائبًا، ورفض 5 أعضاء، فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت.

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