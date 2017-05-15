إغماء المتهمة بـ"الرشوة الجنسية" بعد مرافعة النيابة العامة في "رشوة مجلس الدولة"

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير - علاء أحمد:

أُصيبت "ر.ا"، المتهمة بتقديم رشوة جنسية بقضية "رشوة مجلس الدولة"، بحالة إغماء داخل قاعة المحكمة، اليوم الاثنين، بعد أن هاجمتها مرافعة النيابة العامة، وإقدامها على تقديم الرشوة الجنسية داخل مسكن الزوجية.

فمع وصول مرافعة النيابة العامة، لواقعة تقديم المتهمة لواقعة الرشوة الجنسية داخل مسكن زيجتها، قائلة " يا أم الصبيين، ايبنى المال والترف بأن تهون النفس ويباع العرض و الشرف" ، ليرد من داخل القفص زوج المتهمة "مدحت" بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

والتف رجال الأمن حول المتهمة المغشي عليها، وقاموا بوضعها على المقعد الخشبي بقاعة المحكمة، وطلب القاضي إحضار لها الماء، وطلب من المصورين الكف عن تصوريها.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا؛ والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.

وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.