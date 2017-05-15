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بالصور.. لأول مرة برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمانبالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

بالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمانبالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

بالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمانبالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

بالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمانبالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

بالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمانبالصور.. برلمانية استرالية ترضع طفلتها داخل البرلمان

كتبت- هاجر حاتم:

الأمومة لا تخضع لظروف الحياة، التي من بينها عمل المرأة، وهو ما اضطر النائبة الاسترالية عن ولاية كوينزلاند "لاريسا ووترز"، لإرضاع طفلتها التي لم تتجاوز الشهرين من العمر، وفقًا لما ذكره موقع cnn.

وذكرت "لاريسا" عبر حسابها الشخصي بانستجرام، أنها فخورة جدًا بأنها ابنتها "أليا" هي الطفلة الأولى التي يتم رضاعتها داخل قاعة البرلمان الأسترالي.

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