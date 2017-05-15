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محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من تطوير العشوائيات بسفاجا بتكلفة 64 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

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البحر الأحمر - أحمد عوض:

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، انتهاء المحافظة من الإنشاءات الخاصة بمشروع تطوير العشوائيات بغالبية مدن المحافظة، موضحًا أنهم سلموا عمارات وبيوت مدينة سفاجا لأصحابها ومستأجريها من قاطني العشوائيات بالمدينة.

وأضاف "عبد الله" أنهم أنشأوا 174 منزلًا ريفيًا، بتكلفة 38.688 مليون جنيه، و3 عمائر، بتكلفة 9.297 مليون جنيه، وعمارتين بتكلفة 6.198 مليون جنيه، ضمن مشروع تطوير العشوائيات بمدينة سفاجا.

يشار إلى تشكيل لجنة لحصر أعداد الأهالى المستحقين لهذه الوحدات بالمناطق داهمة الخطورة، تمهيدًا لتسليم المستأجر وحدة سكنية كاملة التشطيب والحال نفسه بالنسبة لمالكي المنازل.

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