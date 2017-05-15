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بالصور.. مصادرة 37 كيلو كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية بالمحلة

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مصراوي Masrawy

مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (1)مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (1)

مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (2)مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (2)

مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (3)مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (3)

مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (4)مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (4)

مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (5)مصادرة كبدة وكلاوي ودواجن منتهية الصلاحية (5)

الغربية ـ مروة شاهين:

ضبطت الرقابة الإدارية بالغربية، اليوم الإثنين، 20 كيلو كبدة وكلاوي وسجق متغيرة الخواص ومنتهية الصلاحية، و17 كيلو دواجن متغيرة الخواص في سوق سلع رمضان بسكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى، في إطار جولاتها الميدانية لكشف صلاحية السلع الغذائية والاستهلاكية المباعة للجمهور، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما ضبطت الحملة 29 كيلو لحوم قطع ومفرومة و3 كيلو كبدة متغيرة الخواص، و30 طبق جنبة رومي و7 أطباق جبنة فلمنك، و30 كيلو مخللات منتهية الصلاحية، داخل سوبر ماركت غزل المحلة.

 

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