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رئيس نقابة العاملين بالبترول: نساند السيسي والدّاعون للإضراب يسعون لوقف التنمية -صور

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مصراوي Masrawy

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السويس ـ حسام الدين أحمد:

قال عادل رجب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن النقابة والعاملين بالقطاع يساندون خطوات الرئيس عبد الفتاح ، للنهوض بالبلاد ودعم التنمية وزيادة الإنتاج ومحاربة الإرهاب، وإنهم على قلب رجل واحد وراء الرئيس، لمواجهة المشكلات التي تعاني منها ، بما يعود بالنفع على العاملين بقطاع البترول.

وأضاف عادل رجب، خلال المؤتمر الأول للنقابة، اليوم الإثنين، بعنوان "دعم الإنتاج ودحر الإرهاب"، في مبنى أكاديمية النصر للبترول بالسويس، أن "الداعين للاعتصام والإضراب يسعون لوقف مسيرة التنمية في مصر، ويحققون مصالح أعداء البلد، دون أن يشعروا"، مشددا على أن عمال البترول لن يعطوا فرصة لوقف مسيرة التنمية.

واستطرد: "الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في الإصلاح والتنمية، ويسير بخطوات سريعة في ذلك، لكن هناك من يحاول عرقلة تلك الخطوات، وعلى جميع العمال نبذ الخلافات والمصالح الشخصية، ودعم الإنتاج بمعامل البترول ومختلف القطاعات الأخرى، والتصدي للمحاولات التي تستهدف النيل من الوطن من خلال أهداف يلبسونها ثوب الحق، ويراد بها باطل".

وأشار رئيس النقابة إلى أن اختيار السويس لعقد أول مؤتمر للنقابة، بسبب امتيازها بتاريخ بطولي ونضالي، ولأنها تضم أقدم معامل لتكرير البترول، تعود إلى أواخر الخميسنيات.

ولفت إلى تنظيم سلسلة مؤتمرات في الإسكندرية والقاهرة، لدعم الاقتصاد المصري، وتفويت الفرصة على أي دعوات خبيثة لوقف العمل بقطاع البترول الاستراتيجي.

يذكر أن بعض شركات البترول في قطاع القناة والبحر الأحمر، شهدت دعوات للاعتصام والإضراب، احتجاجا على المادة الخامسة من قانون العلاوة الاجتماعية، التي رأى بعض العمال أنها تحرمهم من حقوق مكتسبة، وعدم تطبيق الزيادة في البدلات والحوافز والمكافآت بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، وإنما بفئات مالية مقطوعة.

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