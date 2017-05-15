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توم كروز يحذر المصريين: «احذروا فتح هذه الأشياء»

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توم كروز يحذر المصريين: «احذروا فتح هذه الأشياء» توم كروز يحذر المصريين: «احذروا فتح هذه الأشياء»

التحرير

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عبر حسابه على موقع "تويتر" والذي يتابعه نحو 6.6 مليون شخص، غرد النجم الأمريكي، توم كروز "54 عامًا"، عقب الإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية في تونة الجبل المصرية بالمنيا، والتي وُجد فيها ما لا يقل عن 17 مومياء، قائلًا: "احذروا فتح هذه الأشياء".

ويؤدي توم كروز بطولة فيلم "المومياء"، حيث تسرد صفحة الفيلم IMDb، قصة أميرة القديمة اسمها، أحمانيت، وتلعب دورها الممثلة، صوفيا بوتيلا، التي تستيقظ من "مخبئها تحت الصحراء"، في مشهد مرعب يتحدى الفهم البشري.

مومياوات أثرية

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جاءت التغريدة وسط انتشار واسع للإعلان الترويجي للفيلم، وذلك قبل أسبوع تقريبا من ظهور النجم الأمريكي في "يوم المومياء"، 20 مايو في لوس أنجلوس، وذلك من خلال حدث مركز هوليوود وهايلاند.

وقال مخرج الفيلم، أليكس كورتزمان: "لقد بذل طاقم العمل مجهودا كبيرا لإطلاق فيلم المومياء، على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك لعرضه على الشاشة الكبيرة".

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التحرير

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