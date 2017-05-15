سر علاقته بهيفاء وهبي وتهديده بفيديو مفبرك.. 20 معلومة عن هاني حسين

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الفنان هاني حسين المعروف بوسامته وموهبته الغنائية التي جذبت الجمهور له ببرنامج المواهب "ستار أكاديمي"، بالموسم الثالث، يحتفل هاني، اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ37، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن نجم الأكاديمية.

1- ولد هاني يوم 15 الموافق شهر مايو، عام 1980.

2- نشأ في مصر وعاش في بلجيكا لمدة 5 سنوات وبدبي نحو 10 سنوات.

3- كان والده قاضيًا في دبي وجنيف وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

4- لديه أختان هما نورا ودينا.

5- تخرج من جامعة "سيتي لندن"، توجّه إلى مصر ودرس إدارة أعمال التسويق.

6- انفصلت والدته عن والده، وعاش مع الأولى وارتبط بها ارتباطًا وثيقًا.

7- عمل في شركة "مايكروسوفت"، ثم اتجه لعمله كـ"موديل" بإحدى بيوت الأزياء وفي بعض الكليبات التي قدتها مختلف الفنانات.

8- شارك بموهبته الغنائية في الموسم الثالث من برنامج "ستار أكاديمي" واستطاع أن يلفت انتباه الجمهور له بحضوره وصوته، حتى أصبح الشاب المصري الوحيد الذي حصل على المركز الثاني بهذا الموسم.

8- يعتبر هاني فنان شال حيث تميز بالغناء والرقص وشارك في رسم "برتريه" لبعض الفنانين، كما أنه تطلع على الأدب الإنجليزي وبدأ في كتابة بعض نظم الشعر والنثر باللغة الإنجليزية.

9-آمنت الفنانة إسعاد يونس بموهبته، حيث تدرب على آداء الأدوار التمثيلية ومخارج الألفاظ لمدة عام ونصف تحت إشراف شركة الإنتاج التابعة لها.

10- قدم كليب أغنيته "متغبش عليا" عام 2008، إلى جانب طرح بعض الأغاني المتفردة، وشارك الفنانة مروة نصر في كليب أغنية "بيت واحد".

11-- شارك في التمثيل ببعض الأفلام والمسلسلات منها فيلم "خطة بديلة، أدرينالين"، ومسلسلي "الشحرورة، العتبة الحمراء"، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب تجسيده دور الفنان حسين فهمي بمسلسل " الشحرورة" أمام المطربة كارول سماحة التي قامت بدور الفنانة صباح.

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12- تأثر كثيرًا بوفاة والدته، حتى اختفى تمامًا عن الساحة الفنية وانعزل عن أقربائه وأصدقائه ودخل في نوبة اكتئاب، الأمر الذي جعل والده يدعمه ويقف بجانبه حتى أعاده مرة إلى حياته الفنية.

13- من أشهر أعماله كليبات "ماي فادر آيز"، "عمري لامور" التي طرحها عام 2011، ولاقت شهرة واسعة، وكليب

مع المغنى العالمي كريس دي بريج.

14- أطلق أغنيات وطنية بلغات مختلفة منها "سيوري قهروب"، و "كانتيك دو بيرسون أون إيجيبت".

15- روّجت الشائعات حول علاقة ارتباط هاني بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وخاصة بعد أن قضى معها يوماص كونه فاز في يوميات الأكاديمية بـ"ستار الأسبوع"، وعبّر عن مدى سعادته بمقابلة هيفاء، إلا أنه أكد أنها تدعمه فنياً فقط.

16- وضف حسن نفسه بالـ"كائن البيتوتي" في إحدى مقابلاته الصحفية، وصرّح أن إحدى معجباته طلبت الزواج منه وأرادت منه فعلياً التفكير بالموضوع.

17- رجّح البعض أنه خضع لعملية حقن في وجهه بعد تغير شكله عن ما مكان عليه، واثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره المختلفة التي يظهر من خلالها بتغيير في ملامح الوجه.

18- قام ببطولة "سيت كوم" مع الفنانة راندا البحيري بعنوان "هونولولو"، وكانت هي المرة الأولى التي يتعامل فيها مع شركة "فينجر برينت" للإنتاج والدكتورة نهي البحطيطي مالكة الشركة.

19- هدّده أحد الأشخاص على موقع فيسبوك، بإرسال رسالة له عبر موقع فيسبوك تحتوي على مقطع فيديو جنسي لشبيهه مع شخص آخر مثلي الجنسية، وابتزه حتى لا ينشر الفيديو على الـ"سوشيال ميديا" إلا أن حسين لم يكترث له وقال في تصريحات صحفية أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية سمعته من تلك التهديدات.

20- أعلن تأييده لثورة 25 يناير إلا أنه دائمًا يعارض التخريب والفوضى، وقال جملة في إحدى تصريحاته الصحفية أثارت حوله الجدل على الـ"سوشيال ميديا" أعرب من خلالها عن أمنيته أن تصبح مصر مثل تركيا وليس إيران.