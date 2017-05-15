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إيناسيو يستقر على إراحة الأساسيين أمام دجلة

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إيناسيو يستقر على إراحة الأساسيين أمام دجلة إيناسيو يستقر على إراحة الأساسيين أمام دجلة

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استقر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على إراحة العناصر الأساسية أمام وادي دجلة، الخميس المقبل، بستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

يأتي القرار في ظل رغبة إيناسيو، عدم إرهاق اللاعبين قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي، يوم 23 مايو، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثانية، لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني، خلف اتحاد العاصمة الجزائري، بثلاث نقاط لكل منهما، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بالدوري بفارق 12 نقطة عن للمقاصة صاحب المركز الثاني، و23 نقطة عن الأهلي المتصدر.

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التحرير

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