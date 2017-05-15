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الشوربجي: ننتظر مذكرة الجبلاية للحكم في تظلم الزمالك

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الشوربجي: ننتظر مذكرة الجبلاية للحكم في تظلم الزمالك الشوربجي: ننتظر مذكرة الجبلاية للحكم في تظلم الزمالك

التحرير

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تنتظر لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وصول مذكرة الرأي من الجبلاية غدًا الثلاثاء، بشأن أزمة لقاء والمقاصة.

وأكد الشوربجي في تصريحات صحفية، أنه قد يصدر قراره بشأن اللقاء غدًا، أو تحديد موعد اجتماع للجنة لمناقشة الموقف موضحا أن ذلك سيتحدد بعد الاطلاع على المذكرة.

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كان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم بتظلم على قرارات لجنة المسابقات الخاصة بأزمة لقاء المقاصة حيث تم احتساب اللقاء لصالح الفريق الفيومي وتوقيع غرامة قدرها 200 لف جنيه على القلعة البيضاء بالاضافة الى خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية المسابقة.

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التحرير

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