أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وكيل صالح جمعة: انضمامه للزمالك وارد

Google+ Print
وكيل صالح جمعة: انضمامه للزمالك وارد وكيل صالح جمعة: انضمامه للزمالك وارد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى عبد الرحمن مجدي، وكيل صالح جمعة، الأنباء التي ترددت عن مغادرة لاعب الأهلي لمعسكر مباراة زاناكو بعد استبعاده من قائمة المباراة دون استئذان، واعتبر ذلك دليلًا جديدًا على التربص الواقع بلاعبه وتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام وجمهور الأهلي.

وقال مجدي، في تصريحات خاصة لـ التحرير، إن صالح غادر المعسكر بعلم وموافقة الجهاز الفني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، مثله مثل بقية زملائه الذين تم استبعادهم من قائمة اللقاء الإفريقي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأعلن وكيل أعمال اللاعب، أن مبدأ دخول صالح جمعة في صفقات تبادلية أو إعارة داخلية محلية بداية من الموسم الجديد، مرفوض تمامًا وغير مقبول بالنسبة له أو للاعبه، واستثنى الإعارة الخارجية فقط خارج واللعب لأي نادٍ غير مصري.

شاهد أيضا

وبسؤاله عن الأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق ومفاوضات مع نادي ، كشف عبد الرحمن مجدي، أن الزمالك لم يفاوض صالح جمعة بشكل رسمي حتي الآن، إلا أنه في حالة استغناء الأهلي عنه وعدم قيده، سيكون كل شيء وارد وجميع الأبواب مفتوحة لكي يلعب للزمالك أو أي نادٍ آخر.

ورفض عبد الرحمن مجدي، التوصيف الذي يطلق علي صالح جمعة داخل الأهلي بأنه "بديل أو دوبلير"، لأي من زملائه وأبدى استغرابه من إطلاق هذا المصطلح على لاعب، عندما تعاقد الأهلي معه اعتبره النادي صفقة قوية ومهمة، كما أن طموح صالح جمعة أن يكون لاعبًا أساسيًا وليس أن يكون مجرد بديل، أو لاعب دكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كاف» يحدد موعد مباراتي الزمالك واتحاد العاصمة بدوري الأبطال

«كاف» يحدد موعد مباراتي الزمالك واتحاد العاصمة بدوري الأبطال

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"