وكيل صالح جمعة: انضمامه للزمالك وارد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى عبد الرحمن مجدي، وكيل صالح جمعة، الأنباء التي ترددت عن مغادرة لاعب الأهلي لمعسكر مباراة زاناكو بعد استبعاده من قائمة المباراة دون استئذان، واعتبر ذلك دليلًا جديدًا على التربص الواقع بلاعبه وتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام وجمهور الأهلي.

وقال مجدي، في تصريحات خاصة لـ التحرير، إن صالح غادر المعسكر بعلم وموافقة الجهاز الفني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، مثله مثل بقية زملائه الذين تم استبعادهم من قائمة اللقاء الإفريقي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأعلن وكيل أعمال اللاعب، أن مبدأ دخول صالح جمعة في صفقات تبادلية أو إعارة داخلية محلية بداية من الموسم الجديد، مرفوض تمامًا وغير مقبول بالنسبة له أو للاعبه، واستثنى الإعارة الخارجية فقط خارج مصر واللعب لأي نادٍ غير مصري.

شاهد أيضا

وبسؤاله عن الأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق ومفاوضات مع نادي الزمالك، كشف عبد الرحمن مجدي، أن الزمالك لم يفاوض صالح جمعة بشكل رسمي حتي الآن، إلا أنه في حالة استغناء الأهلي عنه وعدم قيده، سيكون كل شيء وارد وجميع الأبواب مفتوحة لكي يلعب للزمالك أو أي نادٍ آخر.

ورفض عبد الرحمن مجدي، التوصيف الذي يطلق علي صالح جمعة داخل الأهلي بأنه "بديل أو دوبلير"، لأي من زملائه وأبدى استغرابه من إطلاق هذا المصطلح على لاعب، عندما تعاقد الأهلي معه اعتبره النادي صفقة قوية ومهمة، كما أن طموح صالح جمعة أن يكون لاعبًا أساسيًا وليس أن يكون مجرد بديل، أو لاعب دكة.