إسماعيل يوسف: الزمالك يمر بمرحلة صعبة ومساندته واجبة

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أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز كرة القدم الأول بنادي الزمالك، أن الفريق يدخل على مرحلة صعبة وقوية في المنافسات خلال الفترة الحالية ودعم الفريق الأبيض ومساندته أصبح أمرًا ضروريًا.

وأوضح تيجانا الكرة المصرية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الزمالك مقبل على منافسات قوية في الدوري لأنه مطالب بالفوز في جميع المواجهات، بجانب المباريات الإفريقية والبطولة العربية للأندية وكأس مصر ويجب أن يكون الفريق مستعد لكل هذه المباريات بقوة.

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وأشار إسماعيل يوسف، إلى أن مساندة الزمالك من الجميع مطلوبة خلال الفترة الحالية، ودعم اللاعبين والجهاز الفني هو الهدف، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي يوفر كافة احتياجات الفريق من أجل المنافسة على البطولات في الفترة الحالية.