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الأهلي يحدد موعد السفر للكاميرون

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الأهلي يحدد موعد السفر للكاميرون الأهلي يحدد موعد السفر للكاميرون

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة «زاناكو» الزامبي في دوري أبطال إفريقيا، وانتقل تركيز الجميع نحو مباراة الشرقية المقرر لها الأربعاء القادم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن مسابقة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني، وهو ما يفرض حالة من التركيز على الجميع، خاصة أن الشرقية فريق محترم ويدربه جهاز فني قدير، ويملك عناصر مميزة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرس الشرقية بشكل جيد؛ من أجل تقديم عرض قوي والاستمرار في التقدم نحو الفوز بلقب الدوري.

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كما قال عبد الحفيظ، إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، حدد الخامسة فجرا يوم 20 مايو الجاري موعدًا، لسفر الفريق إلى الكاميرون، استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني استقر على السفر مبكرًا إلى الكاميرون قبل المباراة؛ حتى يكون هناك متسعًا من الوقت للاستعداد بشكل جيد للمباراة.

وتابع عبدالحفيظ، ان الفريق سيتدرب مرتين في الكاميرون؛ منهم مرة على الملعب الذي يستضيف المباراة، استعدادا لمباراة القطن، المقرر لها 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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