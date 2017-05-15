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مصدر: تسليم المرحلة الأولى من وحدات إسكان "دار مصر" قريبًا

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مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

علم "مصراوي" أن وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، تسلمت تقريرا من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بشأن جاهزية تسليم عدد من الوحدات السكنية، كدفعة أولى من المرحلة الأولى في مشروع الإسكان المتوسط "دار ".

وقال مصدر مطلع بهيئة المجتمعات العمرانية –فضل عدم الكشف عن هويته- في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الدفعة الأولى من التسليم، تشمل من ٨٠ لـ١٠٠ مبنى كامل التشطيب من الداخل والخارج، في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر، على أن تستكمل الهيئة تسليم المباني الجاهزة في مدينة بدر ثم دمياط، وتتوالى في تسليم المباني الجاهزة في المدن الجديدة في الصعيد والقاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان قريبا عن مواعيد تسليم الوحدات السكنية، لأصحابها.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد أطلقت مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" في إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد بعدد (150) ألف وحدة سكنية (إسكان متوسط) يتم تنفيذها على (4) مراحل.

ويعتبر المشروع نقله نوعيه جديدة في تاريخ الإسكان بمصر؛ من خلال تقديم مفهوم جديد لجودة الحياه بتوفير مسكن مصري معاصر بجميع المدن الجديدة، موضحاً أن الوحدات السكنية بالإسكان المتوسط ستكون بمساحات تتراوح ما بين 100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع منتهية التشطيب.

المرحلة الأولى

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في الفترة ما بين منتصف نوفمبر، وحتى منتصف ديسمبر 2014، فتحت وزارة الإسكان باب الحجز للمرحلة الأولى بالإعلان الأول لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" على 30 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه، ومقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي للوحدات حتى 400 ألف جنيه وأقساط على 4 سنوات بدون فوائد.

المرحلة الأولى شملت مدن 6 أكتوبر- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور- 10 رمضان- بدر- دمياط- السادات. بمساحات متعددة تبدأ من 100 حتى 150 مترا مربعا وبتصميمات مختلفة.

وكان سعر المتر في المرحلة الأولى: القاهرة الجديدة تتراوح 3900 إلى 4250 جنيها، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيها، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيها، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيها، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيها، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيها، وأخيرا مدينتي بدر والسادات بسعر 2550 جنيها.

المرحلة الثانية

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في الفترة ما بين 27 سبتمبر حتى 21 أكتوبر 2015، طرحت الوزارة المرحلة الثانية من المشروع، على ٢٥ ألف و٦٥٦ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا، ب12 مدينة عمرانية جديدة، هي "٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15مايو"، بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.

بدأ مقدم الحجز لوحدات المشروع من ٢٥ ألف جنيه، مع نموذجين للسداد، الأول على ٥ سنوات دون فوائد، والثاني من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حتى ٥٠٠ ألف جنيه، بفائدة تصل إلى ٨ ٪ وذلك حتى ١٥ سنة "، مؤكدا أن المشروع يتم تنفيذه كـ "كومباوند " متكامل الخدمات.

وكان سعر المتر لمدن المرحلة الثاني؛ ٤ آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و٢٨٠٠ جنيه لمدينة ١٥ مايو، و٢٧٠٠ جنيه لمدينة برج العرب.

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مصراوي Masrawy

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