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بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة"

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بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة" بالفيديو- طرد أسرة من طائرة أمريكية بسبب "كعكة"

مصراوي Masrawy

طرد-ركاب-من-الطائرة

كتبت- ميرا ماهر

توالت أسباب طرد ركاب الطائرات في الآونة الأخيرة، كان آخرها طرد أسرة صغيرة من أصل كاميروني من الطائرة بسبب كعكة عيد ميلاد كانت بحوزة الأطفال.

وقام طاقم طائرة أمريكية تابعة لشركة "جيت بلو"، بإنزال زوجين وأطفالهما من الطائرة، حيث اعتبر الأمن أن الكعكة تمثل خطرا أمنياً.

كانت العائلة في طريقه إلى لاس فيجاس عبر مطار جون كيندي، للاحتفال بعيد ميلاد الزوجة الأربعين، وفقًا لـصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد وضع العائلة للكعكة في مكان متعلق بسلامة الركاب، قام الطاقم بطردهم من الرحلة، بالرغم من أن الأسرة ذكرت أنها اتبعت جميع تعليمات طاقم الطائرة.

 

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