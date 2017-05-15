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بعد الفسيخ وصلاة العيد.. السفير البريطاني يوزع "شنط" رمضان- صور

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مصراوي Masrawy

السفير البريطاني يحضر شنط رمضانالسفير البريطاني يحضر شنط رمضان

السفير البريطاني يحضر شنط رمضانالسفير البريطاني يحضر شنط رمضان

السفير البريطاني يحضر شنط رمضانالسفير البريطاني يحضر شنط رمضان

السفير البريطاني يحضر شنط رمضانالسفير البريطاني يحضر شنط رمضان

كتب - علي أحمد:

نشر جون كيسن، سفير بريطانيا بالقاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صوراً وهو يقوم بإعداد "شنط" رمضان.

وشارك السفير البريطاني شباب نادي "ألفا ليو" بالإسكندرية أثناء إعدادهم "شنط" رمضان.

وقال "كيسن" "شباب نادي ليو في إسكندرية بيحضروا شنط رمضان عشان يوفروا٤٠-٤٥الف وجبه خلال الشهر الكريم.كل سنة وانتم طيبين".

يذكر أن السفير البريطاني في القاهرة يعتاد دائماً التفاعل مع المصريين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، أشهرها تناول "الفسيخ" خلال شم النسيم، والمشاركة في احتفالات عيد الأضحى بعد صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود العام الماضى.

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