حبس المتهم بتهريب أسلحة نارية وخناجر في طرود بريد لفرنسا- (صور)

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت نيابة الموسكى الجزئية، برئاسة المستشار محمد شحاتة، اليوم الأثنين، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط في تهريب شحنة أسلحة نارية، وخناجر يشتبه في أثريتها بطرود للبريد السريع لفرنسا.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الآثار لفحص المضبوطات، وإعداد تقرير فني حول أثريتها من عدمه.

كان قد ضبط مأموري جمرك طرود البريد السريع الدولي في منطقة العتبة بالقاهرة، شحنة أسلحة نارية وخناجر يشتبه في أثريتها بطرود للبريد السريع قبل تهريبها لفرنسا.

وتمكن أيمن على حسن مأمور الجمارك، من ضبط طرد عبارة عن صندوق خشبي به جيب سرى، تم الوصول إليه عن طريق فحصه بالأشعة ويحتوى على كمية من الأسلحة النارية والخناجر والطلقات، وعلى الفور تم إبلاغ محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بالواقعة، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة عبد المنعم عليوة مدير عام الطرود وكمال توفيق شنودة المدير بجمرك العتبة لفحص الطرد.

وتبين أنه يحتوي على 18 طلقة وعدد من المسدسات ماركة ساقية سميث وبراونج رصاصة رقم، 741275 وطبنجة صناعة سنة 1905 و4 خزن مسدسات و3 خناجر وجراب خشبي وأخر جلد، حيث تبين أنها مرسلة لفرنسا، حيث تم تحرير محضر ضبط لصاحب الطرد برقم مسلسل 2 بالمصلحة رقم 7311 وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.