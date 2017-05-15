بالصور.. إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية جنوبي الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، برئاسة المهندس أشرف الحويحي، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الزراعية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء عبارة عن منازل بالطوب الأبيض وأحواش وأسوار.

وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا الطوب الأبيض المستخدم في التعدي بالبناء كإجراء أولي لمنع التعدي مرة أخرى.