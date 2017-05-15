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بالصور.. تجربة طوارئ لحريق وهمي بمجلس مدينة القُصير

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مصراوي Masrawy

تجربة طوارئ لحريق وهمي (1)تجربة طوارئ لحريق وهمي (1)

تجربة طوارئ لحريق وهمي (2)تجربة طوارئ لحريق وهمي (2)

تجربة طوارئ لحريق وهمي (3)تجربة طوارئ لحريق وهمي (3)

تجربة طوارئ لحريق وهميتجربة طوارئ لحريق وهمي

البحر الأحمر- أحمد عوض:

شهد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، يرافقه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر، السيناريو الختامي لحريق وهمي بديوان مجلس مدينة القصير، بهدف تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع تلك المواقف المفاجئة.

نُفذت فعاليات السيناريو، بإشعال النيران في كمية من إطارات السيارات والأوراق داخل برميل في الطابق الثاني، بين المبنيين القديم والجديد بمجلس المدينة، وانتشار الدخان في المبنى بصورة سريعة، وبعدها أطلقت صافرات الإنذار لخروج الموظفين من المكاتب الإدارية، للتوجه إلى نقط تجمع آمنة أمام المجلس.

وفي الوقت ذاته، أبلغت غرفة عمليات مجلس المدينة، الحماية المدنية وغرفة عمليات الإسعاف ووحدة المرور، ووصولها في وقت قياسي، وتعاملت الفرق مع الحدث بإخراج العالقين داخل المبنى والسيطرة على الحريق.

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