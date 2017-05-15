إحالة واضعي امتحان الدراسات الاجتماعية لـ"ابتدائية بورسعيد" للتحقيق

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قرر الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، إحالة واضعي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى، للشئون القانونية للتحقيق في خطأ بورقة الامتحان.

وأعلن "باهي"، في بيان إعلامي له، إصداره تعليمات بإعادة توزيع درجات الجزئية "3" في الفرع "ب" من السؤال الثاني لمادة الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإبتدائية على باقي جزئيات نفس السؤال لصالح الطلاب.

وأوضح "باهي" أنه رد خطأ في الجزئية "3" في الفرع "ب" من السؤال الثاني بكتابة كلمة "الصحراوية" بدلاً من الساحلية، إذ جاء نص السؤال "بما تفسر.. تلوث المياه الشاطئية في البيئة الصحراوية".