اختفاء طبيب في ظروف غامضة.. و«الأطباء» تخاطب النائب العام

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أرسلت النقابة العامة للأطباء، تلغرافات عاجلة إلى كل من النائب العام المستشار نبيل صادق، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمطالبتهم بسرعة التحقق من مكان الطبيب المختفي محمد أبو الفتوح السيد، عضو النقابة والتأكد من سلامته.

كان أبو الفتوح متواجدًا بشارع الميرغني في مصر الجديدة، الثلاثاء الماضي، واختفى في ظروف غامضة، دون أن يعلم أحد عنه شيئًا، وبسؤال غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية أكدوا عدم تواجده فى جميع مستشفيات القاهرة الكبرى وتوجه ذويه بعد ذلك إلى قسمي مدينة نصر أول ومصر الجديدة والذي حدث الاختفاء في نطاقهما.

كما تم إبلاغ قسم الساحل التابع لمحل إقامته، ولكنهم لم يتوصلوا لأي إفادة أو معلومات ورفضت الاقسام الثلاثة عمل محضر تغيب.