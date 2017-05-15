غليان في «مستقبل وطن» بسبب موقف الحزب من تصريحات سالم عبد الجليل

التحرير

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شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات الأخيرة حالة من التوتر والقلق، عقب تقديم مجموعة من الأعضاء المسيحيين استقالات جماعية من الحزب وتجميد البعض الآخر عضويتهم، على خلفية موقف الحزب المتخبط من الشيخ عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة، وأحد داعمي تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، بشأن تكفير المسيحيين.

وعلم "التحرير" أن هناك تهديدات جاءت للنائب أشرف رشاد رئيس الحزب، عبر تطبيق "واتس آب" بشأن موقف الحزب من عبد الله رشدي الذي نقله الدكتور عبدالله الإدريسي العضو بالهيئة العليا، والذي أكد أن الحزب اجتمع وقرر دعم الشيخ عبدالله رشدي، بعد مساندته للشيخ سالم عبدالجليل وتأييده تصريحاته الخاصة بالمسيحين.

وكان الإدريسي أوضح في تصريح سابق للتحرير، أن الحزب لن يتخلى عن رشدي، وأن هناك تواصل مع وزارة الأوقاف بشأن الأزمة لمراجعة موقف منع رشدي من الظهور في الإعلام ومنعه من الخطابة، وشرح حقيقة الحادثة.

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وجاء ذلك مباشرة عقب قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة من صعود المنبر والخطابة، وتحويله للجنة القيم بعد تأييده لموقف الشيخ سالم عبدالجليل.

وبعدما نشرت "التحرير" على لسان أحد قيادات الحزب دعمهم ومساندتهم للشيخ عبدالله رشدي، عقب منعه من الخطابة والظهور في الإعلام، أثارت تصريحات الحزب غضب الكثير، مما دفع الحزب التبرؤ من عبدالله رشدي، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن ما أثير على فيس بوك من موقف الدكتور عبدالله رشدي، هو إمام سابق بمسجد السيدة نفيسة وليس عنصرا تنظيميا من الحزب.

وأكد خلال كلمته بورشة عمل بمؤتمر الشباب بمدينة الغردقة مساء الأحد، أنه عبدالله رشدي أخرج تصريحات تسئ لنفسه قبل أن تسئ لمصر.