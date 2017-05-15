مؤتمر لاعتماد الاستراتيجية الإقليمية لمركز سرس الليان لتعليم الكبار

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تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة من (16-17) من شهر مايو الحالي اجتماع خبراء إقليمي، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول بالقاهرة تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل التشاور واعتماد الاستراتيجية الإقليمية لمركز سرس الليان الإقليمي في تعليم الكبار، والتباحث في مبادرة التحالف الدولي للقرائية، وإمكانية تشكيل تحالف إقليمي مماثل، وكذا الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تعليم الكبار على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يتخلل فعاليات اليوم الثاني لاجتماع الخبراء إجراء زيارة ميدانية لمقر المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان بمحافظة المنوفية؛ للتعرف على أهم الخطط والأنشطة والبرامج التدريبية التي ينفذها المركز، وكذا أهم المشروعات التي قام المركز بإنجازها، وعقد مجموعة من ورش العمل تستهدف وضع خارطة طريق لتشكيل التحالف الإقليمي لمحو الأمية والتحالف الوطني.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار، أن تنظيم هذا الملتقى الإقليمي العربي يأتي في إطار انضمام المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) كمركز من الفئة الثانية، وذلك طبقًا للاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية واليونسكو في عام 2014م.

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ولفت حجازي إلى أن اجتماع الخبراء سيعقد بحضور كوكبة من العلماء وأساتذة الجامعات من التربويين والأكاديميين ونخبة من الخبراء من الدول العربية الشقيقة أصحاب الباع الطويل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد حجازي أنه بجانب اجتماع الخبراء؛ تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء التعليم بالدول العربية الشقيقة للانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري للمركز حسب اتفاقية اليونسكو التي تنص على تشكيل مجلس استشاري إقليمي للمركز.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري سوف يعقد أولى جلساته يوم الخميس الموافق 18/5/2017 بالقاهرة بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الوزير، عقب الانتهاء من جلسات اجتماع الخبراء الإقليمي.