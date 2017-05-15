البنك المركزي: لا نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة

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نفى البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.

وقام مركز معلومات مجلس الوزراء، بالتواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأوضح البنك المركزي، أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات "قوة الإبراء"، وهي المعتمدة لدى البنوك، مناشدًا جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي.

كانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية عن إمكانية تغيير شكل العملة لمواجهة التضخم وخفض حجم السيولة النقدية المتاحة خارج القطاع المصرفي.