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كوبر يفاضل بين فتحي والشيخ لمباراة تونس

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كوبر يفاضل بين فتحي والشيخ لمباراة تونس كوبر يفاضل بين فتحي والشيخ لمباراة تونس

التحرير

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يفاضل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بين مصطفى فتحي، لاعب ، وأحمد الشيخ، لاعب للمقاصة المعار من الأهلي، لضم أحدهما لقائمة التي ستواجه تونس في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون.

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب ضم الثنائي في المعسكر المقبل، والاعتماد على أحمد الشيخ في مركز صانع الألعاب كبديل لعبد الله السعيد.

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المنتخب سيدخل معسكرًا مغلقًا في الفترة من 4 - 13 يونيو المقبل؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي على ملعب "رادس".

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التحرير

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