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محافظ الأقصر يبحث مع وفد "الزراعة" سبل زيادة الرقعة الخضراء

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محافظ الأقصر يبحث مع وفد "الزراعة" سبل زيادة الرقعة الخضراء محافظ الأقصر يبحث مع وفد "الزراعة" سبل زيادة الرقعة الخضراء

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث مع وفد "الزراعة" سبل زيادة الرقع

الأقصر – محمد محروس:

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر، مع وفد من وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، سبل استغلال أراضي المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء بما يعمل على تنويع النشاط الاقتصادي بالأقصر.

وناقش المحافظ مع الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات الزراعية، والمتابعة واللواء حمدي شعراوي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور محمد إسماعيل عميد معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، كيفية القضاء على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام زيادة الإنتاج الزراعي، وكيفية تذليل العقبات أمام المزارعين وكيفية الاستفادة من الظهير الصحراوي بالمحافظة وتقنين أوضاع الجادين الذين يحترمون حقوق الدولة والمواطنين.

واستعرض المحافظ المخطط الاستراتيجي للمحافظة والأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، مؤكدًا أهمية دور قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والاتجاه لدعمه بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر كافة الأراضي بالمحافظة ومراجعة موقفها، مشيرًا إلى تنسيق الجهود مع جميع الجهات لاستعادة الأراضي غير المستغلة وأراضي وضع اليد لغير الجادين، والتصدي لجميع أشكال التعديات وعدم التفريط في حق الدولة، محذرًا من التخاذل في تنفيذ تكليفات في هذا الصدد.

فيما أشار المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر إلى الجهود المبذولة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدَا أن الأقصر تمتلك المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لدخول مجال التصنيع الزراعي.

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