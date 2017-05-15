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بقوة 650 حصان.. «لامبروجيني» تستعد لطرح الـ«SUV» الأولى

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بقوة 650 حصان.. «لامبروجيني» تستعد لطرح الـ«SUV» الأولى بقوة 650 حصان.. «لامبروجيني» تستعد لطرح الـ«SUV» الأولى

التحرير

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كشفت شركة "لامبروجيني" الإيطالية، عن بعض إمكانات سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الأولى من إنتاجها، والتي تنوي الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو نيوز"، فإن الشركة الإيطالية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، ستزود سيارتها بمحرك ذو 8 إسطوانات ومزود بشاحني إضافيين "تربو".

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ويضخ محرك السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الأولى للشركة المتخصصة في النسق الرياضي المتطور، ما يقرب من 650 حصان، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أقوى الإصدارات التي تنتمي لهذا الطراز.

وتخوض الشركة الإيطالية في الوقت الحالي تجربة إنتاج سيارة دفع رباعي متعددة الأغراض "SUV”، وذلك بعد أن تزايد الطلب بشكل لافت على هذا الطراز خلال الفترة الأخيرة.

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التحرير

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