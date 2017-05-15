أنواعها وفائدتها.. الوسائد الهوائية أهم معايير الأمان في سيارتك

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على الرغم من كون الوسائد الهوائية واحدة من العوامل الرئيسية للحفاظ على سلامة الركاب، فإن العديد من الشركات قد لا تراعي هذا الأمر بشكل رئيسي، وتنظر إلى البالونات الهوائية التي تهدف لحماية الركاب أثناء التصادم على أنها عوامل ثانوية.

وأسهم هذا النسق غير المُراعي لأبسط حقوق الإنسان في الاستخدام الآمن للسيارات، في مطالبة خبراء السلامة في تلك الصناعة بالتعامل مع الوسائد على أنها عوامل أساسية لازمة في تصنيع السيارات بمختلف إصداراتها وفئاتها.



الهدف

تمثل الوسائد الهوائية حائط يمنع اصطدام الركاب بأجزاء السيارة الصلبة في الداخل، وهو الأمر الذي يحول دون تعرضهم للإيذاء أو الإصابة، وتعكف في الوقت الحالي على إيجاد نسق صناعي يسمح بتواجد الوسائد الهوائية في كافة الأماكن التي قد تتعرض للاصطدام، من خلال وضع عدد منها لحماية الأقدام والركبة والصدر والرقبة والرأس.

كيف تعمل؟

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الوسائد الهوائية هي في الأصل أكياس يتم نفخها بالهواء بمجرد حدوث التصادم، حيث تمتلك أجهزة استشعار حساسة تقوم بتقدير حجم الاصطدام أو الاهتزاز في السيارة، وبمجرد وصول مستويات التصادم إلى درجة كبيرة، فإن ذلك يستدعي امتلائها بقودة اندفاع كبيرة للهواء في زمن لا يتخطى ثانيتين.

أنواعها

بدأت فكرة الوسائد الهوائية بوضع مانع لاصطدام الصدر، وهو الأمر الذي أسس لظهور أول الأنواع الذي يكمن داخل المقود "عجلة القيادة"، ثم ظهر في الآونة الأخيرة أنواع أخرى تهدف لحماية الجانبين عن طريق خروج وسائد هوائية من مناطق مجاورة للمقاعد الأمامية.

وفي إطار الجهود التقنية الموسعة لشركات السيارات، ابتكر بعض منها ما يسمى بـ"الوسائد الهوائية"، والتي تهدف لتغطية قطاعات أكبر من الأجزاء الداخلية لصالون السيارة، وهو الأمر الذي يوفر فرص أكبر لتفادي ارتطام الركاب بالمواد الصلبة داخل السيارة.