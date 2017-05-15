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الخارجية الإيرانية: ردنا على المشاكسات السعودية هو الدعوة للحوار

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الخارجية الإيرانية: ردنا على المشاكسات السعودية هو الدعوة للحوار الخارجية الإيرانية: ردنا على المشاكسات السعودية هو الدعوة للحوار

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

طهران (د ب أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن رد طهران على "مشاكسة المسؤولين السعوديين وبعض تصريحاتهم غير المناسبة" هو الدعوة للحوار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"لا نريد التوتر، ومستعدون للحوار مع الرياض".

واستدرك :"عليهم أن يعوا أخطاءهم، وأن يخلقوا أجواء التفاهم والحوار لتعويض أخطائهم السابقة".

واعتبر أن "الحوار والتفاهم لا يعني تأييد كل تصرفات الحكومات والدول، فالسعودية ارتكبت أخطاء استراتيجية ... ونأمل أن تكون مستعدة للحوار مع إيران في أجواء من العدل والانصاف".

وكانت أعلنت مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع غريمتها الإقليمية إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.

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