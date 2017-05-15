وزير التنمية المحلية: جادون في وقف التعديات على أراضي الدولة

كتب محمد غايات:

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، الاثنين، إن مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ناقش تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تم مناقشة التكليفات التي تم التوجيه بها بمجالس المحافظين السابقة فضلا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية ومخططات الإسراع بالتنمية.

وأضاف الشريف، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه تم مناقشة موضوع التعدي على الأراضي وضرورة حصر الأراضي المتعدّي عليها وترسيخ مبدأ بانه لن يتعدى أي شخص على أي قطعة أرض من الآن.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك احترام لكل من هو جاد في كافة المحافظات لتقنين أوضاعه.

وأشار الشريف إلى أن رئيس الوزراء أـكد على الوقوف بحسم تجاه أي معتدي وخارج عن القانون والتعاون مع كل من هو جاد لتقنين أوضاع وإرجاع حقوق الدولة.

وأوضح الشريف أنه سيكون هناك منافذ في كل المحافظات لتوفير السلع ومتابعة أسعارها للسيطرة عليها فضلًا عن أن كل محافظة ستضع خطة لتواجد السلع الاستراتيجية وتخفيض الأسعار، وكذلك سيكون هناك خطة للدولة خلال ٣ أشهر بالتعاون بين التموين والتنمية المحلية.

وأكد أن رئيس الوزراء تابع المشروعات المختلفة على المحافظات وكل ما يهم المواطنين لتكوين بنية أساسية لحياة أفضل للمواطنين.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة إعادة الانضباط بالمحاجر لحصول الدولة على حقوقها ووصول مستحقات الدولة التي يجب أن يدفعها أصحاب المحاجر.