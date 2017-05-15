تطور سانشيز وحلم التتويج ومستقبل المدفعجية.. فينجر يتحدث

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قال الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، إن أليكسيس سانشيز بات مهاجما متكاملا بعدما سجل هدفه رقم 26 في جميع المسابقات مع المدفعجية هذا الموسم في مباراة ستوك سيتي الأخيرة في الدوري، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح "فينجر"، أن سانشيز كان يهتم فقط بتسجيل الأهداف، لكنه تطور كثيرا، وبات قادرا على صناعة الأهداف لزملائه، ويلعب في مركز يسمح له بالتسجيل وصناعة اللعب، ليصبح لاعب متكامل مع المدفعجية، مشيرا إلى كونه لاعب استثنائي بعدما تخطى سجله التهديفي وصناعة الأهداف حاجز الـ10 أهداف.

وعن الإصابة التي تعرض لها في مباراة ستوك سيتي، أكد فينجر أن سانشيز سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام سندرلاند في المباراة المقبلة، خاصة أنه لم يكن في حال جيدة، أمس، لافتا بأنه يبدو من الصعب لحاقه بالمباراة.

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وعن اقتراب أرسنال من عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أعرب المدرب الفرنسي عن ثقته التامة في أن إنهاء الفريق في مركز خارج الأربعة الكبار، لن يؤثر على سوق انتقالات الفريق الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون الأمر بفارق نقطة واحدة على حد أقصى "هذا لا يعني فشل الفريق بل ينبغي مواصلة العمل".

وعند سؤاله عن مستقبله مع الفريق، أكد أنه يركز فقط على مباراة الغد أمام سندرلاند، مشيرا إلى أن أقصى عدد من النقاط يمكن لأرسنال إنهاء الدوري به هو 75، وهو أمر غير مرضي بالنسبة له حيث كان يرغب في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل بداية الموسم، لكنه لا يرى الأمر كارثي بالنظر إلى تطور مستوى الفريق مؤخرا والطموح الكبير الذي تمتع به اللاعبين لإنهاء الموسم بقوة.