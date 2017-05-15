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إنتر يستهدف التعاقد مع «بوكيتينو»

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إنتر يستهدف التعاقد مع «بوكيتينو» إنتر يستهدف التعاقد مع «بوكيتينو»

التحرير

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ذكرت "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت "سكاي سبورتس"، أن مالكي إنتر ميلان "الصينيين الجدد" يرغبون في إعادة النادي لمصاف الأندية الكبرى في أوروبا، مؤكدة أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، سيسافر إلى لندن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع بوكيتينو، بعد إقالة المدير الفني السابق ستيفانو بيولي، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب خمس هزائم في آخر ست مباريات.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن إنتر فاوض في وقت سابق أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، ودييجو سيموني، مرب أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن كلاهما رفضا ترك أنديتهما.

وتابعت الشبكة، أن مسؤولي إنتر على استعداد لدفع 4.2 مليون جنيه استرليني لتوتنهام، علاوة على إعطاء المدير الفني الأرجنتيني صاحب الـ45 عامًا، راتب سنوي يقدر بـ8.5 مليون جنيه استرليني.

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التحرير

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