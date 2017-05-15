مورينيو: الألقاب أهم من التواجد ضمن الأربعة الكبار

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد، إن العديد من منافسي الفريق يفضلون التواجد في نهائي الدوري الأوروبي، بدلا من المنافسة على التواجد في الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويحتاج مانشستر يونايتد للتغلب على أياكس في نهائي الدوري الأوروبي، يوم 24 مايو الجاري، من أجل ضمان المشاركة في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما تبخرت آمال الفريق في احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم بعد الخسارة من توتنهام، أمس الأحد، بنتيجة 2-1.

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وأوضح مورينيو أن مانشستر يونايتد يبحث عن الألقاب وليس التواجد ضمن الأربعة الكبار وحسب، مشيرا إلى أنه إذا تمكن الفريق من الفوز باللقب الثالث هذا الموسم سيكون أمر عظيم للغاية، مؤكدا على أهمية نهائي الدوري الأوروبي فخسارته تعني عدم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأضاف أن الأمر جيد لمانشستر يونايتد هذا الموسم أنه ينافس على الألقاب، على عكس العديد من الأندية التي تقلصت حظوظها على إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى، مشيرا إلى عدم استياءه من إنهاء الدوري في المركز السادس خاصة أنه كان يتوجب عليه اختيار الدوري الأوروبي.