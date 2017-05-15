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جهاز القاهرة الجديدة يستعين بشركة خاصة لإزالة مخالفة بناء في حراسة الشرطة -صور

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مصراوي Masrawy

إزالة مخالفة بناء (1)إزالة مخالفة بناء (1)

إزالة مخالفة بناء (2)إزالة مخالفة بناء (2)

إزالة مخالفة بناء (3)إزالة مخالفة بناء (3)

إزالة مخالفة بناء (4)إزالة مخالفة بناء (4)

إزالة مخالفة بناء (5)إزالة مخالفة بناء (5)

إزالة مخالفة بناء (6)إزالة مخالفة بناء (6)

إزالة مخالفة بناء (7)إزالة مخالفة بناء (7)

إزالة مخالفة بناء (8)إزالة مخالفة بناء (8)

إزالة مخالفة بناءإزالة مخالفة بناء

إزالة مخالفة بناء (10)إزالة مخالفة بناء (10)

إزالة مخالفة بناء (11)إزالة مخالفة بناء (11)

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الاثنين، إنه ولأول مرة بالمدينة، تم تنفيذ إزالة لدورين مخالفين بالفيلا رقم ٣٦٦ نرجس ٢، بالتجمع الخامس، وذلك عن طريق شركة متخصصة.

وقال الجهاز في بيان صحفي، إن الإزالة تمت تحت إشراف إدارات التراخيص والأحياء والتنمية بجهاز المدينة، وفي حراسة شرطة جهاز التعمير، مؤكدًا أن المخالف سيتحمل تكلفة تنفيذ الإزالة.

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