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حديث تويتر: اشتباكات القابون في دمشق وأوضاع المدنيين

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مصراوي Masrawy

(بي بي سي):
جذبت المعارك الدائرة في دمشق بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي اليوم.

وتحدث نشطاء سوريون عن استعداد الجيش السوري وحلفاءه للسيطرة بشكل كامل على منطقة القابون الواقعة على أطراف دمشق.

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واستخدم المغردون على تويتر هاشتاغ #القابون و #دمشق للتحدث والتعليق على التطورات الميدانية.
وأبدى كثيرون تخوفهم من استهداف المدنيين داخل مناطق المعارك وطالب النشطاء المنظمات الانسانية والمجتمع الدولي بحماية النساء والأطفال وإجلاء العائلات من المناطق المحاصرة.

واتهم البعض السورية بالسعي إلى إجلاء دمشق من السنة لإحداث تغيير سكاني إلا أن المؤيدين للحكومة نفوا تلك المزاعم.

وانتشرت صور ومقاطع على موقع فيسبوك تظهر اشتداد المعارك كما أظهرت الصور مخلفات غارات جوية وقصف مدفعي بشكل عنيف استهدف شوارع مختلفة في القابون.

#نطالب_بايقاف_شباب_البومب

وإلى حيث انتشر هاشتاغ #نطالب_بايقاف_شباب_البومب للمطالبة بإيقاف المسلسل الكوميدي السعودي "شباب البومب" استباقا لعرضه في شهر رمضان المقبل.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 60 ألف تغريدة منذ إطلاقه صباح اليوم ليصبح من أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية.

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وانتقد كثيرون المسلسل قائلين إنه لا يقدم الجديد بل على العكس أصبح محتواه سطحيا لا يحاكي قضايا الناس. واشتهر المسلسل في السابق بتناوله القضايا الشائكة في المجتمع بشكل كوميدي يخاطب الشباب.

ولم تكن كل التغريدات منتقدة للمسلسل إذ أبدى البعض تأييدهم لشباب بومب وطريقة طرحهم وأسلوبهم في التواصل مع المشاهد.

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مصراوي Masrawy

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