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لا تضع البيض في باب الثلاجة ولا الفاكهة في الأدراج.. والسبب

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لا تضع البيض في باب الثلاجة ولا الفاكهة في الأدراج.. والسبب لا تضع البيض في باب الثلاجة ولا الفاكهة في الأدراج.. والسبب

مصراوي Masrawy

البيض-في-الثلاجة

كتبت- ميرا ماهر
يتوقع أغلبنا أن أفضل مكان لحفظ البيض هو باب الثلاجة. لكن وفقاً لصحيفة "Daily Mail" البريطانية، فإن البيض يجب أن يخزن في علبته الأصلية وفي الرف الأوسط في الثلاجة من أجل تجنب التغيرات في درجات الحرارة والتلوث.

حيث أن باب الثلاجة من أكثر الأجزاء عرضة للتقلبات في درجات الحرارة. كما أن البيض يجب أن يخزن في ظل درجة حرارة ثابتة أقل من 20 درجة مئوية بعيداً عن الأطعمة قوية الرائحة، إذ يمتص البيض الروائح بسهولة.

كما أن درج الثلاجة ليس هو المكان الأمثل أيضاً لحفظ الفاكهة والخضروات، وبحسب خبيرة الغذاء "دارين بيل" فإن أفضل مكان لوضع الخضروات هو خارج الثلاجة على طاولة المطبخ، وتقول "أنه بالإمكان الاحتفاظ بالطماطم خارج الثلاجة، فإذا بدأت تصبح طرية يمكن إدخالها درج الثلاجة".

وأما بالنسبة للخيار فإن حفظه في الثلاجة يحفظ الرطوبة به مما يجعله رطباً أكثر، لذا من الأفضل تركها خارجاً واستعمالها بشكل سريع.

وأما التفاح والعنب من الفاكهة التي يمكن حفظها بالثلاجة من دون غسلهما مسبقاً حتى لا يفسدا سريعاً.

لكن الفاكهة بشكل عام يمكن وضعها في طبق خارج الثلاجة، كالموز فلا يوضع في الثلاجة أبداً، إلا في حال كان على وشك أن يفقد طزاجته فيمكن حينها وضعه بالثلاجة لإطالة عمره أكثر.

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