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بالفيديو والصور- لحظة تتويج السمراء "كارا" ملكة جمال أمريكا 2017

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مصراوي Masrawy

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

ملكة جمال امريكا 2017ملكة جمال امريكا 2017

كتب- علي أحمد:

توجت كارا ماكولو ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2017، في الحفل الذي أقيم فجر الاثنين بولاية لاس فيجاس.

وخطفت "كارا" صاحبة البشرة السمراء، الأنظار خلال لحظة التتويج، خاصة بعدما تفوقت على 50 متسابقة أخرى، لتفوز بفرصة تمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وتعمل كارا - 25 عاماً - في لجنة المراقبة النووية، إلا أن قالت في أول تعليق بعد تتويجها أنها تتطلع لخوض تجربة ثقافة عالمية، وترغب في إلهام الأطفال ودعوتهم إلى ممارسة المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوج فيها فتاة سمراء بلقب ملكة جمال أمريكا، حيث توجت "ديشونا باربر" العام الماضي، ونينا دافورلوري عام 2014.

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