4 معلومات عن هنجر "الطيبة" الذي افتتحه السيسي لتخزين القمح بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن هنجر القمح الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، تبلغ سعته التخزينية 1920 طنًا، وتم إنشاؤه تحت إشراف القوات المسلحة، بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط، شمال المنيا، واستغرق بناؤه ما يقرب من 7 أشهر.

ولفت يوسف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن كمية الأقماح الموردة في الهنجر الجديد، وصلت 1077 طنًا، موضحًا أنه تم افتتاحه ضمن 5 هناجر بالمحافظة، منها اثنان بمركز ملوي واثنان بمركز مغاغة بقرية نيازي، تصل السعة التخزينية بها إلى 1920 طنا، والخامس بالرحمانية وسعته التخزينية 960 طنًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الرقابة على الأقماح الموردة للشون والصوامع تجري بدقة شديدة، ولن يُسمح بأي أخطاء في عمليات التوريد، وأن الشون الترابية الموجودة بالمحافظة عبارة عن نقاط تجميع لمدة 72 ساعة فقط، ثم نقل تلك الأقماح إلى الصوامع.