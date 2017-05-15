بالصور.. تعليم كفر الشيخ: هدوء في ثان أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، لم ترصد أي مخالفات، أو شكاوى من التلاميذ وأولياء أمورهم، تخص الامتحانات في ثان أيامها، وإن الحالة العامة للامتحانات هادئة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن تلاميذ الشهادة الإعدادية، أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثان أيام الامتحانات، وجاءت من المقرر بالكتاب المدرسي، وفي مستوى التلميذ المتوسط، موضحًا أنه جرى التواصل مع التلاميذ بخصوص امتحان تلك المادة، نفوا وجود أي أجزاء صعبة.

وكان وكيل الوزارة، تفقد، اليوم الإثنين، عدداً من لجان الشهادة الإعدادية، بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، منها لجان مدرسة الشهيد عامر الغنام بقرية روينة، ولجنة مدرسة محلة موسى الإعدادية، ولجنة مدرسة السادات، ولجنة محلة القصب، وأطمأن على سير الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام، داخل اللجان في 13 إدارة تعليمية.