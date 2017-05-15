عمران يطالب الحكومات العربية باستراتيجية لدعم التنمية المستدامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شارك الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربي، والذي تنعقد فاعلياته في القاهرة بين الفترة 14 – 17 من شهر مايو الجاري بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.

وشارك "عمران" في الجلسة الأولى التي حملت عنوان "المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة"، وأدارها نائب مدير البنك الدولى الدكتور محمود محي الدين والمدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي السيد مهند هادي، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى جوانج تشي تشن.

واستعرض رئيس البورصة خلال الجلسة بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمي نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها في الدول العربية مثل (النشاط الذي شهدته أسواق الدين في الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة - مثل السندات الخضراء والتي شهدت إصداراتها بنهاية ٢٠١٦ نموًا بما يساوي ١٥ ضعفًا من مستوياتها المسجلة في ٢٠١٢)، بعد أن تخطت قيمة الإصدارات ٤٢ مليار دولار، ولكن على الرغم من هذا النشاط والاهتمام العالمي، إلا أن نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات "صفر" تقريبًا.

كما تناولت كلمة عمران خلال الجلسة دور أسواق المال في تطبيق مناهج التنمية المستدامة، وذلك لقدرة البورصات للنفاذ إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ودور البورصات في تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من النشاط الملحوظ في إصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التي تجاوز عددها 46 سوق، لم يكن للدول العربية نصيب منها.

واستعرض أيضًا جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا على مساهمة المؤسسة في صياغة المبادرة الدولية لتحسين جهود البورصات في الاستدامة، تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس البورصة "أن استراتيجية البورصة اعتمدت فى هذا الإطار على ثلاث محاور رئيسية هي:-

-التحول لمؤسسة مستدامة.

-مبادرة القطاع الخاص للتحول للاستدامة

-إطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة في سوق المال المصري بأنشطة التنمية المستدامة.

وفي نهاية كلمته أمام "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة "، طالب الدكتور عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للالتزام بالاستدامة، بالإضافة إلى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص في مجال الاستدامة.