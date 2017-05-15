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هيئة البترول: استقبال أولى شحنات الخام العراقي غدًا

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هيئة البترول: استقبال أولى شحنات الخام العراقي غدًا هيئة البترول: استقبال أولى شحنات الخام العراقي غدًا

التحرير

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قال المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول: إنه "سيتم استقبال أولى شحنات الخام العراقي التي تقدر بـ٢ مليون برميل زيت خام من شركة سومو العراقية غدًا الثلاثاء".

وأضاف "عز الرجال" في تصريحاته لـ"التحرير"، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة سومو العراقية لاستيراد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية منذ أسبوعين بفترة تسهيلات مدتها ٣ أشهر.

وأوضح أن الاتفاق المصري العراقي لاستيراد النفط، لا يعد بديًلا عن شحنات أرامكو ، بل كنّا نحصل عليه من الموردين العالمين، لكن الاتفاق الحكومي يتيح فترة سماح قبل سداد مستحقات الشحنات.

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يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول، وقعت اتفاقًا مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، قبل شهر تقريبًا، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة، بالإضافة إلى إنه سيتم تكرير النفط العراقى في معامل التكرير المصرية.

وتسعى الهيئة العامة للبترول، إلى تأمين احتياجات من الوقود عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الحكومية لاستيراد النفط، حيث جددت الهيئة اتفاقها مع مؤسسة البترول الكويتية، بداية شهر أبريل الماضى، لمدة ثلاث سنوات لتوريد نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، ونحو 2 مليون برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية، بفترة سماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا، و270 يومًا  بالنسبة لتوريد الخام

 

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التحرير

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