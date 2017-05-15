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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن "مبارك 5" بالغردقة

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مصراوي Masrawy

أخبار بالتفاصيل.. هذا ما يجب على مزارعي الفاكهة فعله للحفاظ على محاصيلهم

بالتفاصيل.. هذا ما يجب على مزارعي الفاكهة فعله للحفاظ على محاصيلهم

هو و هى صور- في الإسكندرية.. أكبر فانوس بمصر.. طوله يعادل 15 طابقاً

صور- في الإسكندرية.. أكبر فانوس بمصر.. طوله يعادل 15 طابقاً

فنون بالصور.. منى عبد الغني تحتفل بزفاف ابنتها

بالصور.. منى عبد الغني تحتفل بزفاف ابنتها

سيارات زجاجات المياه والهواتف وغيرهما.. أشياء تتحول لمقذوفات قاتلة داخل السيارة

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أخبار من الركام إلى العلم.. حين عرفت قرية مصرية معنى

من الركام إلى العلم.. حين عرفت قرية مصرية معنى "المدرسة"

أخبار هاتف ذكي يمكن شحن بطاريته في 5 دقائق

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السيسي: توزيع 1000 فدان على أهالي قرية المراشدة.. ورأس ماشية لكل أسرة

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تخصيص قطعتي أرض لإقامة مكتب تموين ومأمورية ضرائب عقارية في بسيون

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مكتب تموين ومأمورية ضرائب عقارية في بسيون

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