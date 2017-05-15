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مقتل 25 شخصا في غارات للتحالف على دير الزور شرق سوريا

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اسلاميات تعرف على حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

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بالتفاصيل.. هذا ما يجب على مزارعي الفاكهة فعله للحفاظ على محاصيلهم

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