حريق بمحرك طائرة متجهة إلى "بكين" أثناء إقلاعها من مطار القاهرة -صور

كتب– طه عبيد:

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن حريقًا محدودًا اندلع في إحدى محركات طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بكين تسبب في عودتها من ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين، فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة وهي من طراز إيرباص 330 وتم الإطفاء الذاتي وتبين حدوث تلفيات في المحرك .

وأوضحت المصادر، أن السلطات قامت بتغيير الطائرة بأخرى واستأنفت رحلتها بعد تأخير حوالى 3 ساعات.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكبا إلى صالة الترانزيت، وسحب الطائرة من الممر وتم استدعاء فريق الصيانة لفحص المحرك, وتم تغيير الطائرة بأخرى استأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى 3 ساعات.