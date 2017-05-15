تكريم جهاز مدينة الشيخ زايد خلال منتدى التنمية المستدامة المصري

كتبت- ندى الخولي:

صرح جمال طلعت بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الاثنين، بأنه تم تكريم جهاز المدينة، خلال منتدى التنمية المستدامة المصري، والمُنعقد بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة في مصر، ومسئولي الملف في الجامعة.

وقال بدوي: "تم التكريم نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها جميع أفراد جهاز المدينة، والتي أدت لتحقيق المدينة خلال الفترة الحالية، مفهوم التنمية المستدامة والمدينة الخضراء، حيث إن شوارع المدينة منظمة مرورياً سواء للمركبات والمشاة، ويتم إضاءتها باستخدام لمبات اليد، وكذا ميادينها ومداخلها على أعلى مستوى، بجانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وغيرها من عناصر المدينة الخضراء".

وعرض بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، فيلماً تسجيلياً يوضح الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد نصر أكتوبر 1973، والأجيال المتعاقبة من مدن الهيئة، كما تضمن العرض مراحل تطوير مدينة الشيخ زايد.​