أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تكريم جهاز مدينة الشيخ زايد خلال منتدى التنمية المستدامة المصري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من التكريمجانب من التكريم

جانب من التكريم (2)جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)جانب من التكريم (3)

جانب من التكريم (4)جانب من التكريم (4)

جانب من التكريم (5)جانب من التكريم (5)

جانب من التكريم (6)جانب من التكريم (6)

كتبت- ندى الخولي:

صرح جمال طلعت بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الاثنين، بأنه تم تكريم جهاز المدينة، خلال منتدى التنمية المستدامة المصري، والمُنعقد بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة في ، ومسئولي الملف في الجامعة.

وقال بدوي: "تم التكريم نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها جميع أفراد جهاز المدينة، والتي أدت لتحقيق المدينة خلال الفترة الحالية، مفهوم التنمية المستدامة والمدينة الخضراء، حيث إن شوارع المدينة منظمة مرورياً سواء للمركبات والمشاة، ويتم إضاءتها باستخدام لمبات اليد، وكذا ميادينها ومداخلها على أعلى مستوى، بجانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وغيرها من عناصر المدينة الخضراء".

وعرض بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، فيلماً تسجيلياً يوضح الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد نصر أكتوبر 1973، والأجيال المتعاقبة من مدن الهيئة، كما تضمن العرض مراحل تطوير مدينة الشيخ زايد.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر