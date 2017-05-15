«التعويم» يرفع عائدات المصرية للاتصالات لـ4.2 مليار جنيه خلال 3 أشهر

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كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في مارس الماضي، حيث حققت الشركة نحو 4.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأوضح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن نتائج الأعمال تظهر تحقيق الشركة تقدم ملحوظ في كافة أعمالها، وقد ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بالطلب القوي والمتزايد على خدمات البيانات في كافة وحدات أعمال التجزئة ووحدة أعمال المشغلين بقطاع خدمات الجملة.

وقال "البحيري": إن "تحرير سعر الصرف كان له أثر ملموس على القطاعات المتنوعة في أعمال الجملة، والتي ترتكز على العملة الصعبة"، مؤكدًا على قدرة الشركة بالاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام، ومواصلة العمل للتاكيد على تحول الشركة تجاريًا وتشغيليًا إلى مشغل اتصالات متكامل.

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وكانت قد حصلت الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص تقديم خدمات المحمول منذ بضعة أشهر، وقامت بتوقيع اتفاقية تجوال محلي مع شركة أورنج منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن تقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول قريبًا بعد إتاحة جهاز تنظيم الاتصالات الترددات الجديدة لشركات المحمول.

وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1,4 مليار جنيه مصري، محققة نسبة هامش ربح 33%، وهو ما يعكس النمو بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1,3 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 5% عن نفس الفترة من العام السابق، محققة نسبة هامش صافي ربح قدرها 32%.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال هذه الفترة 0.78 جنيه مصري، فيما بلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 75,3% بإجمالي 3.4 مليون عميل، كما بلغت النفقات الرأسمالية 501 مليون جنيه مصري في 31 مارس 2017.