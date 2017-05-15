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القومي لحقوق الإنسان يناقش مشكلات المنظومة القضائية

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القومي لحقوق الإنسان يناقش مشكلات المنظومة القضائية القومي لحقوق الإنسان يناقش مشكلات المنظومة القضائية

التحرير

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عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية، بحضور نواب وحقوقيين لمناقشة المشكلات التي تواجه المنظومة التشريعية والقضائية من تشريعات مخالفة لمعايير حقوق الإنسان الدولية ومواد الدستور.

ويشارك في المؤتمر محمد فائق، رئيس المجلس، وعضو المجلس حافظ أبو سعدة، كما يشارك أيضًا النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر.

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وقال فائق في كلمته الافتتاحية، إن المجلس سيناقش قضايا "الترهل التشريعي" وعدم توافق بعض التشريعات المخالفة للدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وضرورة إصدار تشريع يواجه جرائم التعذيب، وتشريعات لتطوير المنظومة القضائية.

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التحرير

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